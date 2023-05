eSport: Maracay ospiterà la Expo Game SG 2023

CARACAS – Come noto, gli eSports, competizioni di videogiochi a livello professionistico, costituiscono un’attività e un business in costante crescita, c’é sempre più interesse nel pubblico (e non solo nel più giovane). Il torneo eSports sta diventando non solo uno spettacolo in dirette su piattaforme in streaming e per questo si affacciano sempre più investitori.

Il 20 e 21 maggio, la cittá di Maracay ospiterá la 3ª edizione dell’Expo Games SG 2023, evento che radunerá gli amanti degli sport elettronici e i videogiochi. Presso l’ Hotel Princesa Plaza della “Ciudad Jardín” si raduneranno circa 600 amanti di questo mondo dei videogames. Si stima che i partecipanti avranno un’etá compresa tra i 15 e 35 anni.

“L’idea é continuare a crescere. Dal 2019, stiamo avanzando e facendo passi importanti per far si che quest’evento lasci un segno. L’Expo Games SG 2023 é un grande progetto a lungo termine e che puó diventare un punto di riferimento nel settore” ha dichiarato in un comunicato stampa Anderson Medina, organizzatore dell’evento.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori, nell’occasione si disputeranno le finali di questi eSport. Nelle tre settimane precedenti si sono svolte una serie di gare eliminatorie per conoscere i finalisti. Saranno circa 25 le discipline in gara e potranno essere seguite nei maxi schermi che saranno allestiti dal comitato organizzatore.

I tifosi che assisteranno all’Expo Games SG 2023 avranno la possibilitá di vedere una serie di videogiochi sviluppati in Venezuela, avranno l’occasione di testarli e addirittura vedere come si crea un videogioco da “zero”. Ci saranno anche esibizioni di Cosplay (persone mascherate come diversi personaggi dei videogiochi o del mondo anime), vendita di prodotti tecnologici, ed altre attività legate a questo magico mondo.

Nella giornata di chiusura si esibirà una band con le musiche di famosi videogiochi.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)