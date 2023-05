Consolato Generale di Barcellona, corsia preferenziale per “Over 75” e “future mamme”

BARCELLONA – “Canali dedicati” sia per gli “Over 75”, sia per le “future mamme”. Sono le due nuove iniziative intraprese dal Console Generale di Barcellona, Emanuele Manzitti, per offrire un servizio sempre migliore a fasce di connazionali che hanno bisogno di una attenzione particolare.

Il Consolato Generale di Barcellona, così, vuole rendere meno faticosa e incomoda la permanenza nei propri spazi ai connazionali. Gli “Over 75” e le connazionali in stato di gravidanza sono due categorie che, sia per l’età che per il particolare stato fisico, godranno di una corsia preferenziale. Infatti, potranno recarsi in Consolato senza dover fissare un appuntamento, in orari di apertura al pubblico, per il rinnovo dei documenti. Il personale del Consolato sarà a loro disposizione per ricevere la documentazione necessaria.

Redazione Madrid