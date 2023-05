Zelensky a Roma: incontri con Mattarella e Meloni, poi a colloquio con il Papa

ROMA. – “Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina!”. Con questo messaggio affidato a Twitter è iniziata sabato scorso la breve visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, Zelensky ha prima incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, per poi fare visita a Papa Francesco. La Meloni ha accolto Zelensky con un abbraccio e ha assicurato un “sostegno a 360 gradi” dell’Italia all’Ucraina, in particolare per le iniziative dell’export del grano.

Stesso sostegno ribadito da Mattarella, che ha definito ignobile il rapimento di centinaia di bimbi ucraini in Russia. Dopo aver detto al capo dello Stato che “la nostra vittoria è la pace”, Zelensky ha fatto quindi rotta sulla Città del Vaticano, dove si è intrattenuto per circa 40 minuti a porte chiuse con il Pontefice e un frate francescano ucraino che ha fatto da interprete.

Il contenuto del colloquio – che per gli osservatori internazionali era ampiamente il più importante di questa visita italiana – è quindi segreto e le uniche informazioni a riguardo sono state affidate a un comunicato della Santa Sede:

“Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno. Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di ‘gesti di umanità’ nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”.

Al termine dell’incontro con Papa Francesco, Zelensky ha quindi partecipato in diretta al talk show politico di Rai1 “Porta a Porta”, chiudendo la visita italiana rispondendo alle domande dei direttori di quotidiani e telegiornali italiani.

