La Commissione alza le stime di crescita per la Spagna: +1,9% nel 2023

MADRID — Meglio del previsto. La Commissione Europea crede che l’economia del vecchio continente stia resistendo alle difficoltà del “complesso panorama globale” attuale più efficacemente di quanto ci si aspettava nei mesi scorsi. E l’0sservazione vale anche per la Spagna. Il Pil del Paese iberico dovrebbe crescere quest’anno dell’1,9% e non dell’1,4% come si pensava a febbraio, secondo l’istituzione comunitaria. Per il 2024, invece, il pronostico non è cambiato rispetto al precedente +2%. Per quanto riguarda l’inflazione, il tasso medio con cui si concluderà il 2023 dovrebbe essere del 4%.

A contraddistinguere la “resilienza” dell’economia europea negli ultimi tempi sono stati principalmente tre fattori, secondo la Commissione: prezzi dell’energia più bassi rispetto all’inizio della crisi internazionale per la guerra in Ucraina, meno rischi per l’approvvigionamento di materie prime cruciali e un mercato del lavoro “solido”. Tutti elementi che hanno permesso di scongiurare, almeno per ora, foschi presagi su una possibile recessione.

Così, dopo il+ 5,5% registrato nel 2022, la Spagna si trova di fronte a prospettive meno funeree di quanto pronosticato in alcuni settori politici, in particolare di ambito conservatore: tra i principali Paesi europei, sarà proprio quello iberico a crescere a maggior ritmo, visto che l’incremento del Pil italiano sarà dell’1,2%, di quello francese dello 0,7% e di quello tedesco del 0,2%, secondo la Commissione.

Anche rispetto alla media comunitaria, i dati per la Spagna sono più incoraggianti: il Pil della Zona euro aumenterà infatti dell’1,1%, mentre quello dell’Unione dell’1%.

Per quanto riguarda la disoccupazione, per la Spagna si prevede una riduzione del tasso dal 12,9% al 12,7% nel 2023 e al 12,4% nel 2024. E sul rapporto debito pubblico/Pil, il calcolo indica che passi dal 113,2% del 2022 al 110,6% nel 2023 e al 109,1% nel 2024.

Le nuove previsioni della Commissione europea per la Spagna sono state accolte con soddisfazione dal governo. “Si conferma il buon andamento della nostra economia”, ha commentato proprio da Bruxelles la vicepremier e ministra dell’Economia Nadia Calviño, “così come il calo dell’inflazione”.

Redazione Madrid