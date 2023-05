In Italia 226 comuni Bandiera blu, Santanchè: “Siamo quarti in Europa”

ROMA. – Qualità e pulizia delle acque, accessibilità, sostenibilità e attenzione per i cittadini. Sono alcuni dei requisiti, stabiliti da FEE Italia (Foundation for Environmental Education), per ottenere il riconoscimento di Bandiera Blu. E proprio questo vessillo è stato assegnato, nell’edizione 2023, a 226 località balneari italiane e 84 approdi turistici, per un totale di 458 spiagge che corrispondono all’11% delle premiate a livello mondiale.

“Abbiamo scalato una posizione: quest’anno in Europa siamo passati da quinti a quarti”, ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè, presente a Roma, durante la conferenza di presentazione delle Bandiere Blu. “Ci sono tantissimi nuovi ingressi – ha continuato – e questo grazie all’impegno dei sindaci, dell’amministrazione e delle comunità, che sono molto attenti, perché sanno che avere la Bandiera Blu vuol dire avere un turismo di qualità”.

Per quanto riguarda l’alta qualità delle località rivierasche e balneari che hanno guadagnato il vessillo della Bandiera Blu, Santanchè ha sottolineato quanto sia importante non sottovalutare e, anzi, valorizzare il settore del turismo marittimo: “Siamo consapevoli della grande opportunità che il nostro mare rappresenta per il turismo, le imprese e la comunità ed è un volano per la nostra crescita nazionale”.

Le eccellenze del turismo nazionale

Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione, si nota un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento (226), sono 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, uno il Comune non confermato.

“Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu”, ha evidenziato Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia. Queste località, come sottolineato da Mazza, rappresentano circa “un quarto di tutte le spiagge italiane”.

“Parliamo di eccellenze del turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una visione che non tralascia alcun elemento presente sul territorio”, ha chiosato il presidente FEE. Quest’anno è stato inoltre confermato l’importante parametro dell’impegno sociale e dell’inclusività, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per stimolare i Comuni in questo percorso, la Fondazione FEE Italia ha coinvolto la Fondazione Dynamo Camp, con il progetto progetto “2+ Milioni di KM 2022, una sfida civica e solidale a cui tutti possono partecipare, pedalando insieme per raggiungere un totale di 2+ milioni di Km e raccogliere fondi per Dynamo Camp.

Liguria e Puglia in testa

Venendo ai dati, la Liguria segna due nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con quattro nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10.

Rimangono invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna vede premiate nove località con un’uscita e un nuovo ingresso; sono confermate le nove Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue cinque località; si registrano due nuovi ingressi in Piemonte che ottiene cinque Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le due dell’anno precedente.

La Lombardia sale a tre Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi; infine, il Molise conquista due Bandiere con un nuovo Comune. “Bandiera Blu è ormai riconosciuto come uno strumento di straordinario impatto non solo territoriale ma anche sociale, in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte e a mettersi a servizio della comunità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio”, ha concluso Claudio Mazza.

