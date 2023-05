Calcio venezuelano, l’italo-venezuelano Sasso: “La nostra meta é uscire dalla zona  retrocessione!”

CARACAS. – Nello scorso turno di campionato, l’italo-venezuelano Daniel Sasso si é seduto nuovamente sulla panchina dell’UCV. Il mister di origine italiana ha preso il posto di Edson Rodríguez e nel match che ha segnato il suo ritorno alla corte della squadra “tricolor” ha pareggiato 0-0 contro il Carabobo nello stadio Olímpico, prima partita stagionale senza subire reti in casa UCV:

“Siamo felici con la prima gara senza subire reti in questa stagione” – ha dichiarato Sasso, al termine della gara, aggiungendo – “Ovviamente volevamo portare a casa l’intera posta in palio, abbiamo cercato la vittoria, non volevamo pareggiare. Però conosciamo le nostre difficoltá e tutto il gruppo vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Sono felice per lo sforzo fatto contro il Carabobo, é stato un buon inizio nonostante non ci sia stato un lavoro previo. Questo punto é abbastanza positivo per noi”.

L’allenatore di origine italiana è fiducioso sul recupero della sua squadra: “Io considero che abbiamo i giocatori per attaccare in forza, sopratutto quando giochiamo in casa, dobbiamo sfruttare al massimo il fattore campo. Nella scorsa stagione, quando allenavo la squadra non abbiamo perso nessuna gara tra le mura dello stadio Olímpico”.

In questa 14ª giornata della Liga Futve, l’UCV efettuerá il suo turno di riposo e mister Sasso ne approfitterá per ultimare alcuni dettagli per la sfida della 15ª giornata quando ospiterá il Rayo Zuliano.

La Primera División inizierá oggi con tre anticipi: Carabobo – Portugesa (alle 16:00, stadio Misael Delgado), Metropolitanos – Hermanos Colmenárez (alle 18:5, stadio Olímpico) e Zamora – Academia Puerto Cabello (alle 20:30, stadio Agustín Tovar.

Domani ci saranno altre tre gare iniziando con Rayo Zuliano – Monagas (alle 16:00, stadio Pachencho Romero), Deportivo Táchira – Angostura (alle 18::15, stadio Pueblo Nuevo) e l’atesissimo “Clásico del Boquerón” Caracas – Deportivo La Guaira (alle 20:30, stadio Olímpico).

Nel giorno della Festa della Mamma ci sará in programma un incontro che metterá a confronto Estudiantes de Mérida – Mineros de Guayana fischio d’inizio alle 15:00 nello stadio Guillermo Soto Rosa.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)