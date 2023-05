“Premio Italia”: in Australia il bando 2023 per gli studenti universitari di italiano (audio notizia)

Scadrà il 30 settembre il bando per la partecipazione al “Premio Italia 2023 – Premio Nazionale per Studenti Universitari di Italiano”, promosso dall’Ambasciata d’Italia a Canberra. Questo prestigioso premio mira a promuovere lo studio e l’apprendimento della lingua italiana tra gli studenti universitari in Australia, offrendo l’opportunità di mostrare le loro competenze linguistiche e la conoscenza della cultura italiana.

Il concorso è aperto agli studenti iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale che potranno concorrere per il miglior saggio, racconto o fumetto, di non più di 1.500 parole, scritto in lingua italiana, attorno al tema di quest’anno: “L’italiano e la sostenibilità”.

Una giuria composta da esperti di lingua italiana e cultura italiana valuterà le candidature in base alla qualità del contenuto, alla padronanza linguistica e alla capacità di esprimersi in modo efficace. Il vincitore del premio riceverà un voucher di 2mila dollari australiani per l’acquisto di un biglietto aereo di andata e ritorno per l’Italia offerto dall’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne.

Le Università sono invitate a manifestare la volontà di partecipare entro il 20 agosto, inviando una mail a Bruna.Carboni@anu.edu.au con oggetto “Premio Italia”. Gli interessati sono invitati a consultare il sito web dell’Ambasciata d’Italia a Canberra per ulteriori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione.