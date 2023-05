AmeriCup donne 2023: la Vinotinto sfiderà Argentina, Brasile, Cuba e Stati Uniti

CARACAS – Nella città di Miami, negli Usa, si é svolto il sorteggio dei gironi dell’Americup donne di pallacanestro a cui parteciperà la Vinotinto. La competizione continentale si svolgerà nel Domo de la Feria di Guanajuato, in Messico, tra il 1º e 9 luglio.

La nazionale venezuelana che era in quinta fascia é stata inserita nel girone A insieme a Argentina, Brasile, Stati Uniti e Cuba. Mentre nell’altro girone della FIBA Women’s AmeriCup 2023 ci saranno: Canadá, Porto Rico, Colombia, Repubblica Dominicana e Messico.

La Vinotinto dei canestri inizierá il suo percorso il 1º luglio affrontando la nazionale a stelle e strisce. Il giorno dopo, le venezuelane se la vedranno con le verdeoro. Il 3 luglio ci sará il match contro Cuba, ventiquattro ore dopo le venezuelane le sfideranno l’Argentina.

Il format della FIBA Women’s AmeriCup prevede che alla fase successiva approderanno le prime quattro di ogni girone e si affronteranno nel seguente modo: 1A vs. 4B, 2B vs. 3A, 1B vs. 4A y 2A vs. 3B. Mentre le ultime classificate saluteranno il torneo.

Le due squadre che approderanno in finale si aggiudicheranno un posto per il pre-olimpico mondiale in vista di Parigi 2024, mentre dal 3º al 6º posto si qualificheranno per il pre-olimpico delle Americhe. Infine le prime sette avranno uno dei tagliandi per i Juegos Panamericanos Santiago 2023.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)