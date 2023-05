Conegliano, aperto lo sportello “Cambiamento maschile” per chi ha inclinazione alla violenza di genere

CONEGLIANO – È già attivo a Conegliano lo sportello “Cambiamento maschile”. È il secondo, dopo quello di Montebelluna, in provincia di Treviso. Lo “sportello si rivolge a coloro, autori di violenza, che intendono correggere la loro inclinazione al maltrattamento della propria compagna o dei familiari.

Responsabile dello sportello “Cambiamento maschile” è la cooperativa sociale “Itaca”, un punto di riferimento per oltre 28 comuni del distretto Pieve di Soligo. L’età dell’utenza, per oltre il 70 per cento, comprende la fascia dei cittadini tra i 41 e i 50 anni. La stragrande maggioranza è italiana, il 70% con un livello di istruzione medio. Circa l’85% ha un’occupazione e il 16% precedenti penali per reati di violenza di genere.

Lo “sportello” di Montebelluna è attivo da circa 7 anni e ad esso si sono rivolti 302 uomini di cui il 73 per cento è stato preso a carico.

Lo sportello “Cambiamento maschile” svolge attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. I suoi servizi, poi, consistono nell’offrire colloqui individuali e riservati ma anche la partecipazione a gruppi di incontro e confronto con altri uomini sui temi dell’identità di genere, delle emozioni, delle relazioni tra uomo.