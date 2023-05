Champions League: Dzeko e Mkhitaryan lanciano l’Inter nel doppio derby per la finale

MADRID. – L’Inter vince alla grande il derby con il Milan e diventa la super favorita per la qualificazione alla finale Champions League di Istanbul. Nel derby di San Siro dell’11 maggio, nella semifinale d’andata – riedizione della sfida del 2003 – i nerazzurri si impongono 2-0 grazie a una partenza super: sono i gol nei primi undici minuti di Dzeko e Mkhitaryan a regalare a Simone Inzaghi e ai tifosi una notte da favola.

Uno-due nerazzurro

L’avvio dell’Inter è quasi rabbioso e annichilisce il Milan, come previsto orfano dell’infortunato Rafael Leao. Sull’angolo dell’ex Calhanoglu, Dzeko tiene di fisico la posizione sulla pressione di Calabria e con uno splendido sinistro al volo non dà scampo a Maignan: sono trascorsi appena 8 minuti, per il bosniaco ex Manchester City e Roma è il quarto gol nella competizione, il suo 400esimo in carriera.

Trascorrono appena tre minuti e arriva il raddoppio. Dimarco affonda sulla sinistra e scarica il pallone al centro verso Lautaro Martinez, la finta del “Toro” propizia l’inserimento di Mkhitaryan che dentro l’area supera ancora il portiere rossonero.

La squadra di Pioli è incapace di reagire, Calhanoglu colpisce un palo clamoroso e come se non bastasse Bennacer è costretto a uscire per infortunio: al posto del centrocampista algerino, entra Messias. Dzeko e Martinez, scatenati, mettono ancora i brividi alla difesa avversaria, in mezzo alle loro conclusioni c’è un rigore prima assegnato e poi revocato – dopo il controllo VAR – per un contatto tra Kjaer e lo stesso attaccante argentino campione del mondo.

Il palo di Tonali

Si va all’intervallo con la squadra di Inzaghi sugli scudi, mentre la ripresa è un po’ più aperta, complice la voglia del Milan di riaprire il derby. Diaz e soprattutto Messias difettano nella mira, mentre dalla parte opposta Maignan deve superarsi su Dzeko, liberato da una travolgente azione di Bastoni.

La migliore occasione i rossoneri la creano con Tonali, smarcato da Giroud, ma il destro del centrocampista azzurro centra il palo alla destra di Onana, battuto. Nella parte conclusiva del derby ci sono attacchi da una parte e dall’altra, ma il risultato finale non cambia: per l’Inter è una grande notte, il Milan è già proiettato alla sfida di ritorno tra sei giorni.

