Amarcord: nel 1957 “Los Próceres” ospitava il GP del Venezuela”

CARACAS – Nel 1957 ci sono stati diversi eventi sportivi importanti in Venezuela: il 21 febbraio di quell’anno l’UCV superava per 4-3 il Banco Obrero nella prima gara di calcio professionisti. Il 29 aprile il Venezuela faceva il suo esordio nella prestigiosa Coppa Davis superando per 3-2 la nazionale cubana a Caracas. Il 29 giugno lo stadio Olímpico ospitava la “Piccola Coppa del Mondo” con la partecipazione di squadre del calibro di Botafogo, Nacional de Montevideo, Barcellona e Siviglia.

Ma negli almanacchi dello sport in Venezuela su tutti spicca il Grand Prix de Venezuela per auto sportive. Quest’evento motoristico andò in scena sul tracciato cittadino di Los Próceres e in pista c’erano Ferrari e Maserati. Il tracciato disegnato dagli organizzatori aveva una lunghezza di 9,93 km e attraversava la “Avenida Los Próceres”, parte dell’autostrada El Valle ed i distributori Panamericana e La Bandera.

Stando alle cronache dell’epoca sul gradino piú alto del podio salí la coppia Peter Collins (Gran Bretagna) – Phill Hill (Stati Uniti) a bordo di una Ferrari 335S con un tempo di 3:38.499, alle loro spalle arrivarono Mike Hawthrom – Luigi Musso (Ferrari 335S) e Wolfang Von Trips e Wolfang Seidel (Ferrari 250 Testarossa). La casa di Maranello festeggiò anche il quarto posto della coppia Maurice Trintignant – Gendebien a bordo di una 250 TR.

Alla prova furono iscritte 41 bolidi, ma alla finale parteciparono solo 34. Tra i piloti in gara c’erano anche venezuelani, molti di loro emigranti, come Maurizio Marcotulli, Ettori Chimeri, Julio Pola, C. Martínez, Ramón López, Augusto Gutiérrez, Deblin, Joao Rozende Dos Santos, Francisco Borjes, Sergio González, Lino Fayen, Jacques Oliver, Renny Ottolina, Fredy Brandt, Silvano Turco, Ugo Tosa, J.L. Droullers, Juan Fernández, Augusto Gutierrez, Guido Lollogrigita, E. Soriani, Azzurro Manzini, R.J. Domínguez, C. Martínez, Óscar Oropeza e Marcelo Hernández.

Tra questi i piú bravi furono Ettore Chimeri e Maurizio Marcotulli a bordo di una Maserati 300S della scuderia Madunina Venezuela che chiusero al sesto posto.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)