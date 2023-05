Giovanni Scutaro anuncia su “Felicitá”, nueva colección inspirada en el sur de Italia

CARACAS – La Felicitá del diseñador ítalo venezolano Giovanni Scutaro, se conocerá este 24 de mayo, cuando salga a luz la nueva colección primavera verano 2023, inspirada en los tonos del mar y la buena mesa, del sur de Italia.

Según reveló Scutaro a la Voce d´Italia, la confección de esta nueva temporada está dedicada a la memoria de su padre, oriundo de la amada Nápoles, por ello en esta oportunidad rinde homenaje a sus orígenes y además, trae a Venezuela la elegancia y colores de la primavera italiana.

Para celebrar sus 35 años de carrera, la Colección Primavera-Verano: Felicitá, inspirada en la Isla de Capri, plasma en los atuendos la mezcla de colores del Mediterráneo como el azul del mar, el verde de la vegetación, el naranja y magenta de los atardeceres.

Un complemento de magia podrá verse en las telas confeccionadas y estampadas para esta colección, con diseños exclusivos de la firma, que busca retratar la belleza en las telas como si fuera una postal y reflejar a través de cada elemento de la colección, el movimiento y la seducción.

El creativo reveló que en esta ocasión, a diferencia de la pasada colección Otoño Invierno de octubre pasado, “hay un elemento nuevo, las telas, antes eran sedas puras y ahora son mezcladas con ciberlina y chiffon, así como el emblemático logo de la firma GS, siempre de origen italianas, como suele hacerlo para todas su prendas.

“Tenía un compromiso con Italia porque el año pasado me inspire en España y lo hice a beneficio de una asociación en la que España se portó a la altura. Este año me identifico con la nación de mi familia, Italia y como hijo de italiano tiene una connotación muy especial y contamos además con el respaldo de la Embajada de Italia” -comentó-.

En cuanto a los colores de esta temporada, dijo que “los tonos principales son el fucsia y el magenta, el verde pistacho, el verde esmeralda y el naranja, mientras que en las telas estampadas destacan las combinaciones de los verdes esmeralda con los fucsia, para un resultado que será espectacular”.

Referente a su color preferido, confesó a La Voce que siente un afición especial por el fucsia, “porque toda mujer se ve bella y además a todas les queda bien”.

Afirmó que sus colecciones son de alta costura para hombres y mujeres y los caballeros irán vestidos de colores pasteles, azules, celestes y distintos verdes combinados con amarillos, porque cada color tiene un porqué y uso particular.

By Luis Jimenez

En cuanto a la colección masculina casual que se presenta en esta temporada, Luis Jiménez, socio de Scutaro en la línea sportwear y director creativo de la marca, señaló que “mi colección Ready to Wear de Scutaro by Luis Jiménez, se inspira en una Italia que me encanta y que relaciono con comidas y vivencias y como también chef, la identifico inmediatamente con colores como el rojo de los tomates y el verde de la albahaca y lo asocio con olores, y esa gama me lleva a colores como de una ensalada my rica”.

Como novedad anunció mucho minimalismo, telas nuevas, chaquetas cortas, cortes nuevos, chaquetas overol con bolsillos, overside, telas sublimadas con diseños propios para las camisas, pantalones y una colección de shorts bien variada, para un targel que va de 29 años a 70 “hay para todos porque en la vida la actitud es lo que vale”.

Su inspiración son las tendencias europeas, pues siempre se actualizan en las ferias de París, donde cada año hacen cursos de inducción sobre lo que está sucediendo en la moda y en la colecciones que vienen, y toman lo que puede adaptarse al mercado venezolano.

Aseguró que los venezolanos son los mejores consumidores del mundo y aunque haya crisis, el mercado sigue demandando, por ello advirtió, “tenemos que preocuparnos todos por hacer un gran país, porque lo tenemos”.

Se conoció que el próximo desfile a realizarse en la Quinta Esmeralda de Caracas, tendrá invitados de lujo y sobre la pasarela desfilarán 90 modelos portando las nuevas piezas, sobre un decorado inspirado en colores del mediterráneo y sus raíces, así como en las paradisíacas aguas azules del sur de la bota.

Asimismo, la realización del evento cuenta con una serie de aliados de diversas áreas, que contribuirán a hacer posible la realización del majestuoso desfile de lanzamiento.

La huella de Giovanni Scutaro traspasa una vez más la moda para aportar a una noble causa, en esta ocasión a los niños de Hogar Bambi, institución que por más de 25 años se ha dedicado a acoger a cientos de niñas y niños sin hogar, por lo que el dinero recaudado por las entradas al desfile, será donado a la fundación.

Letizia Buttarello / Redacción Caracas