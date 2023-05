WhatsApp, la App preferita dagli italiani per comunicare

ROMA – Le statistiche parlano chiaro. Il 75 per cento degli italiani, per comunicarsi, preferiscono il WhatsApp. Lo usano più del telefono (43 per cento) ed anche più di Instagram (42 per cento).

Uno studio di “Mobile Ecosystem Forum” rivela che la telefonia mobile fu un vero successo a metà degli anni ’90. Ma, col passare degli anni, l’entusiasmo degli italiani è andato scemando così come anche l’uso di tante opportunità aggiuntive che offre la tecnologia. Ad esempio, solo il 31 per cento invia denaro ad amici tramite il telefonino. Ciò rappresenta circa il 18 per cento meno della media europea.

L’Italia è rimasta indietro anche per altri servizi impiegati abbondantemente in altri paesi europei. Per esempio, il 16 per cento meno della media europea prenota e paga il taxi con il cellulare, il 12 per cento meno ascolta i podcast

Lo studio di “Mobile Ecosystem Forum” fotografa anche quali sono le organizzazioni verso le quali gli italiani hanno più fiducia. Ovvero, di quali si fidano nel dare in gestione i propri dati personali. L’italiano è cosciente della comodità delle applicazioni, assai facili da usare, ma non riesce cancellare i dubbi e diffidenze. È per questo che due terzi della popolazione evita di condividere informazioni personali nella rete. Anche così, però, di si fida di Amazon più del Governo.

Il metaverso e il riconoscimento facciale alimentano la curiosità ma sono ancora assai lontane da un uso comune. Dopo il WhatsApp, nella classifica “Top” delle applicazioni più usate, seguono le telefonate, l’Instagram, le e-mail, il Messenger, il Telegram, il Tik Tok. Gli sms sono ormai obsoleti e iMessage, gli Mms, Skype, Snapchat, Android Messenger e Viber risultano sempre meno usati.

Redazione Madrid