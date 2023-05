Motori: Turagua ospiterà la 1ª Valida del Automovilismo Nacional con la Ferrari come protagonista

CARACAS – Il suono di una Ferrari è unico e così bello che la sua melodia la potremmo comparare a quella di un’opera di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini o tanti altri musicisti che hanno scritto la storia della musica italiana. Quando il pilota o conduttore sale a bordo di queste meraviglie e schiaccia il pulsante si svegliano i cilindri che fanno battere il motore come il nostro cuore. La sensazione che ci regalano questi gioielli della casa di Maranello è simile all’estasi.

Domani, sulla pista di Turagua, i tifosi che gremiranno gli spalti del tracciato potranno deliziare i loro timpani con il rombo di questi motori. Il Pancho Pepe Cróquer farà da cornice alla “1ª Valida Nacional del Campeonato de Automovilismo Sprint Series” in cui ci saranno macchine GT3, GT4 e Turismo.

Tra i marchi presenti a Turagua sfilerà la Ferrari che sfoggerà alcuni dei suoi gioielli come il “458 Challenge Evo” (per esibizione), “Ferrari Roma”, 256 GT (per fare test drive).

Uno dei piloti in pista sull’asfalto del “Pancho Pepe Cróquer” sarà l’italo-venezuelano Gaetano Ardagna che ha una vasta esperienza e tanti trofei nella sua bacheca personale.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori, il Campeonato de Automovilismo Sprint Series, si svolgerà in sei tappe. Inizio domani sulla pista di Turagua, poi si continuerà con la valida di Puerto Ordaz, in programma il 10 giugno.

Nel mese di luglio, per la precisione l’8, nella città di San Carlos, andrà in scena la terza tappa. Per la quarta, bisognerà attendere il 23 settembre di nuovo sulla pista di “Pancho Pepe Cróquer”. Infine, la 5ª e 6ª tappa avranno come sede la città di San Carlos, in programma il 28 ottobre e 2 dicembre.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)