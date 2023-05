Napoli campione d’Italia: delirio in città, un morto

ROMA. – Finalmente. Dopo un’attesa durata 33 anni, il Napoli ha vinto nuovamente lo Scudetto, il terzo della sua storia. E’ bastato il pareggio sul campo dell’Udinese per mettere la parola fine sul campionato e dare il via ai festeggiamenti di un’intera città.

Finalmente perché oltre ad essere passati più tre decenni dall’ultima volta – con in campo la divinità pagana Diego Armando Maradona – l’attesa è stata ancora più straziante perché prolungata per settimane nel 2023 in attesa che la matematica non lasciasse più dubbi su un successo ormai dato da tutti per scontato.

Gli italiani Meret e Di Lorenzo, il portoghese Rui, il kosovaro Rrhamani, il sudcoreano Kim Min-jae, il polacco Zielinski, lo slovacco Lobotka, il camerunense Anguissa, il georgiano Kvaratskhelia, il nigeriano Osimhen, il messicano Lozano: l’undici titolare degli azzurri sarà ricordato a lungo dagli amanti del calcio e sicuramente imparato a memoria dai tifosi campani e ripetuto come un mantra così come quello della Grande Inter di Herrera.

Questa volta, al timone c’è stato Luciano Spalletti, in fondo “mago” anche lui. Il tecnico toscano – al suo primo scudetto – è stato in grado di proporre un calcio spettacolare per tutta la stagione, offensivo ma con grande organizzazione difensiva. Soprattutto è stato abile a sfruttare al meglio le potenzialità di un gruppo di giocatori che aveva appena perso Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz.

E primo scudetto anche per il presidente De Laurentiis e per il direttore sportivo Giuntoli, quest’ultimo vero artefice della costruzione di una rosa che per larghi tratti della stagione è sembrata priva di difetti.

Come prevedibile, a Napoli quella appena passata è stata una notte di festeggiamenti durante i quali purtroppo si è contato un morto e decine di feriti. L’episodio più grave si è verificato in corso Garibaldi, all’altezza di piazzetta Volturno dove quattro giovani sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. Uno di loro, già noto alle forze dell’ordine, è morto poco dopo nonostante il pronto intervento dei sanitari.

