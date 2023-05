Imprese, Tajani: “Diplomazia strategica per attrarre gli investimenti”

ROMA. – “Negli ultimi 25 anni, l’Italia ha saputo diversificare il suo sistema produttivo, affiancando ai settori tradizionali quelli a più alto valore aggiunto. Una trasformazione resa possibile anche dal ruolo svolto dalle imprese a capitale estero, orientata all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

Grazie a questo impegno, l’Italia è oggi all’avanguardia, in Europa e nel mondo, in filiere strategiche, come la microelettronica avanzata, il supercalcolo e le energie alternative. Pensate ai semiconduttori di ST Microelectronics, al Supercomputer o la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici sviluppata da Enel a Catania.

Ci stiamo anche candidando ad ospitare in Sardegna il telescopio Einstein, un futuro rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione allo studio di vari enti scientifici dell’Unione Europea, che sarà un ulteriore elemento di attrattività per gli investitori di qualità”.

Così Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’evento “Le imprese globali e il mondo che verrà. Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri” che si tiene oggi a Roma alla LUISS. “Il Ministero degli Esteri – assicura Tajani – è in prima linea a sostenere questi processi, attraverso un’articolata azione di diplomazia per la crescita che ho attivato, sin dal principio del mio mandato, in raccordo con la squadra di Governo, e che si prefigge di rendere l’Italia sempre più attrattiva per gli investimenti esteri”.

La diplomazia della crescita

“Agli investitori stranieri proponiamo un’offerta vasta, in grado di soddisfare le più ampie esigenze. Il Ministero degli Esteri, con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sta rafforzando il Comitato Interministeriale per l’Attrazione degli Investimenti Esteri per massimizzare il sostegno ai grandi progetti di investimento esteri di qualità.

La rete diplomatica consolare lavora ogni giorno per individuare nuovi investitori, collaborando con i 23 sportelli dedicati all’attrazione di investimenti esteri di ICE Agenzia per promuovere le straordinarie opportunità che offre l’Italia – afferma ancora Tajani -.

La diplomazia della crescita è una priorità dell’azione di governo. Siamo determinati a proseguire questo percorso. Approfondendo il dialogo con le imprese a capitale estero presenti in Italia e con gli investitori interessati al nostro Paese. Cari amici, contate su l’impegno mio del governo e di tutti gli attori del sistema Paese per promuovere la crescita e la competitività dell’Italia nel mondo”.

(Redazione/9colonne)