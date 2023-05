Calcio venezuelano: Monagas-Metropolitanos e Puerto Cabello-Caracas i big match della 13ª giornata

CARACAS. – Questo fine settimana gli sguardi dei tifosi della Liga Futve saranno puntati sulle città di Maturín e Puerto Cabello che ospiteranno le due sfide più affascinanti della 13ª giornata. Con un occhio di riguardo sulla città di Acarigua che farà da cornice al “clásico llanero”.

Lo stadio Monumental, sará lo scenario della riedizione della finalissima del 2022 della Liga Futve: Monagas ospiterá Metropolitanos. Le due formazioni vengono dagli impegni internazionali nei quali hanno affrontato rispettivamente Deportivo Pereira e Independiente Medellín.

“Guerreros del Guarapiche” e “Violetas” sono al 5º e 7º posto rispettivamente e sono separati soltanto da due lunghezze. Quello che andrá in scena domenica, alle 18:00 nello stadio Monumental, sará il 25esimo confronto tra queste due formazioni con l’ago della bilancia che pende salla parte degli “orientales” con 12 vittorie contro le 7 dei capitolini. In 5 occasioni hanno pareggiato.

Domenica alle 20:30 ci sará l’attesissima sfida Academia Puerto Cabello – Caracas, la prima contro la seconda della classe. I “porteños” dopo un inizio da favola otto vittorie in altrettante gare hanno iniziato a perderé colpi, nelle ultime 4 gare di campionato hanno accumulato uno score di una vittoria (1 – 0 con l’Hermanos Colmenáres), due pareggi (2-2 con l’Angostura e 0-0 con il Táchira) e una sconfitta (3-2 con il Monagas). Dal canto suo, il Caracas nello stesso periodo ha ottenuto una vittoria (4-1 con l’Angostura) e tre pareggi (2-2 con l’Estudiantes e 1-1 con Mineros e Deportivo Táchira).

Lo stadio José Antonio Páez ospiterá l’incontro Portuguesa – Zamora da molti esperti in materia battezzato come il “clásico llanero”. Il fischio d’inizio é fissato per oggi alle 19:15.

Sempre oggi ci sará l’esordio sulla panchina dell’UCV dell’italo-venezuelano Daniel Sasso: la squadra tricolor ospiterá il Carabobo, calcio d’inizio alle 17:00.

La 13esima giornata della Liga Futve si completerá con le sfide Deportivo La Guaira – Rayo Zuliano (domani alle 17:00, stadio Olímpico), Mineros de Guayana – Deportivo Táchira (domani alle 19:15, stadio Cachamay) e Angostura – Estudiantes de Mérida (domenica alle 16:00, stadio Ricardo Tulio Maya).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)