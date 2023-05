Vinotinto: italo-venezuelani Ferro e Larotonda tra i convocati di Batista per lo stage di Mérida

CARACAS – Tra il 15 ed il 17 maggio la Vinotinto scenderà in campo per uno stage nella città di Mérida e tra i 29 calciatori convocati dal mister Fernando “Bocha” Batista ci sono gli italo-venezuelani il difensore Andrés Ferro e il centrocampista Christian Larotonda, entrambi in forza ai campioni in carica della Liga Futve dei Metropolitanos.

Per questo stage nella “Ciudad de los Caballeros” sono stati chiamati calciatori che militano nella Liga Futve. Dieci delle quindici squadre della Primera División avranno almeno un rappresentante a Mérida, la squadra che apporterá piú giocatori al raduno sará il Monagas con 8, seguono Metropolitanos (5), Caracas (4) e Mineros (3). Ci sono anche calciatori che hanno partecipato con la Vinotinto Under 17 nel Sudamericano e hanno conquistato uno dei biglietti per il mondiale di categoria: David Martínez, José Correa, Rai Hidalgo e Lucciano Reinoso. Va segnalato che Correa é l’unico calciatore che milita nella Liga Futve 2.

Ieri, la Federación Venezolana de Fútbol, ha annunciato che la nazionale disputerá due amichevoli nel mese di giugno contro Honduras e Guatemala.

Questa la lista completa dei convocati di Fernando Batista:

Portieri: Jorge Sánchez (Deportivo La Guaira), Alain Baroja (Caracas FC), Beycker Velásquez (Estudiantes de Mérida).

Difensori: Rai Hidalgo (Academia Puerto Cabello), Jefre Vargas (Metropolitanos FC), Rubén Ramírez (Monagas SC), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Andrés Ferro (Metropolitanos FC), Rafael Uzcátegui (Mineros de Guayana), Oscar González (Monagas SC), Anthony Graterol (Portuguesa FC).

Centrocampisti: Edson Castillo (Monagas SC), Emerson Ruiz (Mineros de Guayana), Bryant Ortega (Caracas FC), David Enmanuel Martínez (Monagas SC), Christian Larotonda (Metropolitanos FC), José Correa (Nueva Esparta FC), Andrés Romero (Monagas SC), Edanyilber Navas (Monagas SC), Yerson Ronaldo Chacón (Deportivo Táchira), Robinson Flores (Metropolitanos FC), Wilfredo Peña (Estudiantes de Mérida), Leandro Rodríguez (Monagas SC), Edgar Carrión (Monagas SC).

Attaccanti: Freddy Vargas (Metropolitanos FC), Lewuis Peña (Rayo Zuliano), Saúl Guarirapa (Caracas FC), Brayan Alcocer (Mineros de Guayana), Lucciano Reinoso (Caracas FC).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)