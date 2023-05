Anche noi al voto il prossimo 28 maggio

MADRID- Siamo ormai alle porte di uno degli appuntamenti elettorali più importanti per varie città spagnole, tra esse la capitale Madrid. Si eleggerà una nuova Assemblea della Comunità di Madrid e una nuova Sindaca o un nuovo Sindaco.

Attualmente l’Assemblea è presieduta da Isabel Díaz Ayuso, del PP (Partito Popolare) mentre José Luis Martínez-Almeida, sempre del PP, è il Sindaco della città. Per le elezioni municipali potranno votare anche gli europei e i cittadini di paesi che hanno firmato un accordo di reciprocità con la Spagna, che sono residenti nel paese e ne hanno fatto richiesta.

Affinché la scelta dei prossimi dirigenti coinvolga al meglio la nostra collettività e che ciascuno di noi possa scegliere a coscienza, il Com.It.Es di Madrid ha organizzato un incontro con i tre candidati più importanti: José Luis Martínez-Almeida, Rita Maestre di Más Madrid e Reyes Maroto del PSOE.

Ciascuno di loro ha una visione diversa della gestione della città per cui è molto importante conoscere da vicino le loro idee, avere la possibilità di chiarire dubbi e perplessità e ascoltare le soluzioni che pensano adottare per alcuni dei problemi che stanno maggiormente a cuore a tutti noi che viviamo in questa città.

Gli incontri organizzati dal Com.It.Es si svolgeranno nel ristorante SottoSopra (Callejon de Puigcerda, 89) e sono aperti a tutti. Ecco le date:

José Luis Martínez-Almeida, (Partido Popular): Lunedí 8 maggio, ore 19,30

Rita Maestre Fernández (Más Madrid): Martedì 9 maggio, Ore 19:30

Reyes Maroto (PSOE): Mercoledí 10 maggio, ore 19:30

Redazione Madrid