Nuccio Ordine “Premio Princesa de Asturias”, per il suo contributo allo studio della letteratura rinascimentale

MADRID – Al cattedratico Nuccio Ordine, il prestigioso “Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023”. Storico della letteratura, saggista, filosofo e critico letterario, il professore Ordine è nato a Diamante, in provincia di Cosenza, il 18 luglio del 1958. È professore Ordinario del Dipartimento di Studi Umanistici presso l’Università della Calabria. Ed è noto a livello internazionale per i suoi saggi sul Rinascimento e Giordano Bruno. Intervistato da Raffaella de Santis (Repubblica, 24 marzo 2014), il docente universitario ha ricordato che “molto fin da bambino, per riuscire a leggere i giornaletti” che il nonno aveva nella sua edicola, seguiva “in tv le lezioni del maestro Manzi”. Allora viveva a Diamante, “un piccolo paese in cui non c’erano le scuole elementari e si andava a studiare a casa della maestra”.