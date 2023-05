Bergamo, lasciata neonata nella “Culla per la Vita”

BERGAMO – Ha spiegato in un biglietto che non poteva prendersi cura di lei. E così l’ha lasciata alla “Culla per la Vita”. È accaduto a Bergamo.

“Culla per la Vita” è una struttura ideata per permettere, a tutte le madri in difficoltà, di affidarvi i neonati. È assicurata la privacy di chi suo malgrado vi lascia il lattante e, soprattutto, la sicurezza del bambino. A Bergamo, la struttura è situata all’esterno della sede della Croce Rossa.

La piccola, che è stata chiamata Noemi, pesa 2,9 chili, sta bene ed è stata trasferita all’Ospedale Papa Giovanni da un equipaggio di soccorritori. Per precauzione è stata ricoverata nel reparto di Patologia neonatale. Il caso, come di prassi, è stato immediatamente segnalato al Tribunale dei Minori di Brescia.

Il caso è saltato agli onori della cronaca perché è la prima volta in assoluto che, a Bergamo, viene usata la “Culla della Vita”. Questa, fino al 2019, era posta nei pressi del monastero Matris Domini di Via Locatelli, in pieno centro della città.

La culla, d’inverno, è riscaldata e, d’estate, rinfrescata. È dotata di un sensore che segnala alla centrale della Croce Rossa la presenza di movimenti all’interno della stessa e, quindi, fa scattare il soccorso.