Calcio: la Vinotinto sfiderà Honduras e Guatemala in amichevole

CARACAS – La Federación Venezolana de Fútbol ha annunciato con un cinguettio su twitter che la Vinotinto affronterà in amichevole le nazionali di Honduras e Guatemala. Queste gare si disputeranno nella denominata “Fecha Fifa” del mese di giugno e serviranno alla nazionale allenata dall’argentino Fernando “Bocha” Batista come preparazione per le qualificazioni verso il mondiale del 2026 che si disputerá in Canada, Stati Uniti e Messico.

Le sfide contro le nazionali centroamericane sono in programma il 15 giugno nella cittá di Dallas, nello stato del Texas contro la denominata “Bicolor, mentre quella con Guatemala avrá come scenario la cittá del Connecticut tre giorni dopo.

La Vinotinto che inizierá il suo percorso verso l’anelato mondiale nel mese di settembre affrontando la Colombia in trasferta e poi ospiterá il Paraguay nello stadio Monumental della cittá di Maturín.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)