Baseball: il venezuelano Robinson Chirinos anuncia il suo ritiro

CARACAS – Il ricevitore venezuelano Robinson Chirinos (38 anni) ha annunciato il suo ritiro come giocatore. Dopo 11 stagioni nella Major League Baseball dove ha difeso le maglie di Tampa Bay Rays (2011-2012), Texas Rangers (2013-2018, 2020), Houston Astros (2019), New York Mets (2020), Chicago Cubs (2021), New York Yankees (2021) e Baltimore Oriols (2022) appenderá la mascherina ed il guantone al chiodo.

Nel baseball a stelle e strisce, il “pelotero” nato il 5 giugno 1984 a Punto Fijo ha segnato 275 valide, ha messo a segno 480 hits, 95 fuoricampo, ha mandato a punti 306 compagni per una media battuta di 226.

Chirinos aveva annunciato giá il suo ritiro nella Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la stagione 2022 – 2023 é stata l’ultima con la maglia dei Navegantes de Magallanes, formazione con cui ha chiuso il campionato al terzo posto alle spalle di Leones del Caracas e Tiburones de La Guaira. Il ricevitore é stato uno dei migliori giocatori della squadra che ha come tana lo stadio José Bernardo Pérez della cittá di Valencia.

In 10 stagioni con la “Nave Turca” ha messo a segno 155 hits, 36 doppie, 16 fuoricampo, ha mandato a punti 87 compagni per una media battuta di 269.

Il 38enne di Punto Fijo ha partecipato con la Vinotinto nel World Baseball Classic, per lui é stata la seconda esperienza in questa sorta di mondiale del baseball.

La notizia del suo ritiro, l’ha annunciata con un comunicato stampa, in inglese e spagnolo, postato sul suo account Instagram dove si legge: “Ho imparato che il baseball é piú di un gioco: é una metafora della vita. Mi ha insegnato lezioni su come si lavora in squadra, la perseveranza, la resilienza, l’umiltà e la gratitudine che porterò sempre con me”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)