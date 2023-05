Pallacanestro: Slovenia, Capo Verde e Georgia le avversarie della Vinotinto nel mondiale

CARACAS.– A Manila nelle Filippine, le 32 nazionali che parteciperanno al mondiale di pallacanestro hanno conosciuto le proprie avversarie. Tra le nazionali qualificate ci sono Italia e Venezuela.

La Vinotinto dei canestri é stata inserita nel girone F insieme a Slovenia, Capo Verde e Georgia. Le gare di questo girone avranno come scenario l’Okinawa Arena dell’omonima cittá in Giappone. La terra dei Samurai é uno dei tre paesi che ospiteranno la kermesse iridata, gli altri paesi che faranno da cornice al mondiale sono Filippine ed Indonesia. Il torneo prenderá il via il 25 agosto é si concluderá il 10 settembre.

Questo l’ordine delle sfide della nazionale venezuelana: i ragazzi allenati dal coach Fernando Duró inizieranno la loro partecipazione il 26 agosto contro la Slovenia. Due giorni dopo, se la vedranno con il Capo Verde. La Vinotinto chiuderá la prima fase del torneo il 30 agosto contro la Georgia.

Dal canto loro gli Azzurri trovano Repubblica Dominicana, Filippine ed Angola nel girone A, e giocheranno questa prima fase nell’Araneta Coliseum di Manila (che é stata anche la sede del sorteggio). Per l’Italia, debutto il 25 agosto contro l’Angola, mentre il 27 agosto sarà il turno della Repubblica Dominicana, per chiudere il 29 agosto contro i padroni di casa delle Filippine.

Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (31 Agosto-3 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno con il seguente format: A vs B, C vs D, E vs F, G vs H. Le due peggiori di ogni girone disputeranno una serie di gare per definire il piazzamento tra il 17º e 32º posto.

Questi i gironi del mondiale di pallacanestro 2023:

Gruppo A (Manila, Filippine): Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, Italia.

Gruppo B (Manila, Filippine): Sudan del Sud, Serbia, Cina, Porto Rico.

Gruppo C (Manila, Filippine): Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda.

Gruppo D (Manila, Filippine): Egitto, Messico, Montenegro, Lituania.

Gruppo E (Okinawa, Giappone): Germania, Finlandia, Australia, Giappone.

Gruppo F (Okinawa, Giappone): Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela.

Gruppo G (Jakarta, Indonesia): Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile.

Gruppo H (Jakarta, Indonesia): Canada, Lettonia, Líbano, Francia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)