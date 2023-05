Coppa Libertadores: Metropolitanos e Monagas impegnate in Colombia

CARACAS. – Questa settimana andrá in scena la terza giornata della Coppa Libertadores e le formazioni della Liga Futve saranno impegnate in Colombia: Metropolitanos andrà in casa dell’Independiente Medellín, mentre il Monagas andrà a far visita al Deportivo Pereira.

Oggi alle 22:00 (ora venezuelana), nello Estadio Atanasio Girardot si affronteranno Medellín e Metropolitanos. Questa sará una sfida inedita tra le due formazioni. Il “DIM”, in precedenza ha affrontato due squadre del campionato venezuelano, nientemeno che Caracas e Deportivo Táchira, entrambe le sfide risalgono alla Libertadores del 2020. I colombiani hanno affrontato i “Rojos del Ávila” nella fase a gironi con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, mentre il confronto con il “Carrusel Aurinegro” é stato nella fase ad eliminazione diretta con una vittoria e una sconfitta.

I ragazzi di José María Morr vogliono togliere lo “0” dalla casella dei punti, nelle precedenti sfide hanno visto sfumare all’ultimo secondo occasioni d’oro con due ko: 1-2 con il Nacional e 1-0 con l’Internacional de Porto Alegre. Dal canto suo, il Medellín ha pareggiato 1-1 con la formazione brasiliana nella gara d’esordio e poi ha perso 2-1 con il Nacional.

L’altra compagine venezuelana in gara in questa terza giornata sará il Monagas che se la vedrá con il Deportivo Pereira.

L’incontro dello stadio Hernán Ramírez Villegas sará inedito non solo perché per la prima volta si sfideranno “El grande de Matecaña” e “Guerreros del Guarapiche”, ma anche perché sará la prima volta che una squadra della Liga Futve affronterá il Pereira.

La squadra colombiana andrá a caccia della prima vittoria in questa edizione della Coppa Libertadores, nel match d’esordio ha pareggiato 1-1 con il Colo-Colo, mentre nella seconda sfida ha perso 2-1 con il Boca Juniors.

Dal canto suo, Monagas dopo aver bloccato sullo 0-0 il Boca Junior nella sfida del Monumental ha perso 1-0 con il Colo-Colo nella trasferta in Cile.

