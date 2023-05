Coppa Sadamericana: Academia Puerto Cabello ospita il Tigre dell’azzurro Retegui

CARACAS – Oggi, alle 20:00 nello stadio Misael Delgado della città di Valencia, andrà in scena la gara Academia Puerto Cabello-Tigre, tra i protagonisti in campo ci sarà l’italo-argentino Mateo Retegui, che recentemente ha esordito (e segnato due reti) con la maglia azzurra.

Il bomber di origine siciliana, per la precisione di Canicattì provincia di Agrigento, é nella lista dei convocati della formazione argentina che sfiderà i “porteños”.

Quello in scena oggi a Valencia sará una gara valevole per la terza giornata della fase a gironi della Coppa Sudamericana. Tra Puerto Cabello e Tigre non ci sono precedenti ufficiali. I “porteños” non hanno affrontato formazioni argentine fino a questo momento.

Dal canto suo il “Matador” sfiderá per la seconda volta nella sua storia una squadra della Liga Futve. Nel 2013, nei playoff della Coppa Libertadores ha sfidato il Deportivo Anzoátegui portando a casa due vittorie: 2 – 1 in Argentina e 1 – 3 a Puerto La Cruz.

Nelle prime due giornate i ragazzi di Noel Sanvicente sono stati battuti 0 – 2 dal Deportes Tolima e 2 -0 dal San Paolo. Dal canto suo, il Tigre ha perso 0 – 2 nella gara d’esordio contro la formazione brasiliana ed ha battuto per 1 – 2 il Tolima.

L’altra formazione venezuelana che scenderá in campo nella Coppa Sudamericana sará l’Estudiantes de Mérida che andrá a far visita ai brasiliani del Fortaleza.

Quello di giovedí, alle 20:00 nell’Arena Castelão, sará il primo precedente tra il “Rei Leão do Brasil” e gli “Academicos”. L’Estudiantes sfiderá per la seconda volta nella sua storia una formazione brasiliana, in precedenza ha affrontato lo Sportivo Alagoano (0 – 0 a Mérida e sconfitta 3-1 in Brasile), nei quarti di finale della Copa Conmebol 1999.

Nelle ultime 6 gare, in competizioni Conmebol, disputate tra le mura dell’Arena Castelão, il Fortaleza ha uno score di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’unica squadra capace di profanare questo stadio é stato il Cerri Porteño (0-1).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)