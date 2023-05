Il prossimo Giro d'Italia, al via il 6 maggio da Fossacesia Marina, in Abruzzo, è stato presentato oggi alle delegazioni diplomatiche durante l'evento "Il 106mo Giro d'Italia: vetrina per il saper fare italiano . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.