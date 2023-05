La Casa d’Italia di Maracay ospita il magico musical ‘Mary Poppins’

MARACAY. – La Casa d’Italia di Maracy si prepara ad accogliere un evento speciale che promette di incantare grandi e piccini: il celebre musical “Mary Poppins”. In un connubio perfetto tra arte, teatro e musica, questa rappresentazione magica porterà i visitatori in un viaggio indimenticabile nel mondo di fantasia creato da Pamela Lyndon Travers.

La Casa d’Italia di Maracay, da sempre promotrice di iniziative culturali e artistiche, ha scelto di ospitare questo spettacolo per offrire alla comunità una serata all’insegna dell’incanto e della bellezza. Il musical “Mary Poppins” è noto in tutto il mondo per la sua storia affascinante e per le canzoni intramontabili che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori.

L’evento si terrà il prossimo sabato 6 maggio alle 3:00 p.m e alle 7:00 p.m., replica domenica alle 4:00 p.m. nel Cinema Teatro. Gli organizzatori hanno lavorato duramente per garantire una produzione di altissimo livello. Attori, cantanti, ballerini e tecnici sono tutti membri della Casa d’Italia e si sono uniti per creare uno spettacolo coinvolgente e magico, che farà immergere il pubblico nel mondo fantastico di Mary Poppins e dei suoi incredibili poteri.

La trama del musical ruota attorno alla figura di Mary Poppins, una tata magica che sbarca a Londra portando con sé un vento di cambiamento. Con l’aiuto del suo fedele amico Bert, Mary Poppins si impegna a riunire una famiglia che sembra perduta nel caos e nella distanza. Attraverso le sue canzoni indimenticabili, come “Supercalifragilisticexpialidocious” e “A Spoonful of Sugar”, Mary Poppins insegna importanti lezioni di vita ai suoi giovani protetti.

Grazie alla Casa d’Italia di Maracy, gli spettatori avranno l’opportunità di godere di questa straordinaria produzione senza dover viaggiare fino a teatri di grandi città. L’associazione ha dedicato tempo ed energie per portare un’esperienza teatrale di livello direttamente nella loro comunità.

Prenotazioni al telefono 0424-1287751. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza a Fundapediatria.