Sequestrate oltre duemila bottiglie di “birra alla Cannabis”

VARESE – Sequestrate oltre 1500 bottiglie di birra “alla cannabis”. I carabinieri della Forestale di Varese e del Reparto tutela agroalimentare hanno proceduto a ritirare il prodotto in alcuni supermarket della provincia di Varese. La ragione? “Informazione non leale al consumatore”.

Il sequestro riguarda quasi due mila bottiglie di birra “alla cannabis” prodotte da un’azienda localizzata in Svizzera. Dai controlli realizzati dalle autorità competenti risulta che, nonostante l’etichetta riporti l’immagine di una foglia con la scritta “cannabis” a caratteri cubitali, la bevanda non contiene affatto cannabinoidi, come pubblicizzato.

Stando ai regolamenti dell’Unione Europea sulla comunicazione al consumatore, pubblicizzare un ingrediente poi assente nel prodotto rappresenta un illecito. Da qui il sequestro realizzato dai Carabinieri.

Redazione Madrid