Baseball: Henry Blanco nuovo manager dei Cardenales de Lara

CARACAS – Con un comunicato stampa, i Cardenales de Lara hanno annunciato che Henry Blanco sarà il nuovo manager per la stagione 2023 – 2024 della Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Nella scorsa stagione Blanco era alla guida dei Tiburones de La Guaira con i quali ha raggiunto la finale dove sono stati battuti in sei gare. Per i “Salados” era la prima finale dopo 10 stagioni. Adesso, avrá il compito di riportare i denominati “Pajaros Rojos” sul trono della LVBP.

“Ringrazio la direttiva dei Cardenales de Lara per darmi l’opportunitá di guidare la loro squadra. Lavoreremo sodo per regalare un nuovo scudetto ai tifosi” ha dichiarato il nuovo manager dei Cardenales.

Henry Blanco prenderá il posto di Carlos Mendoza, che nella scorsa stagione, dopo un buon inizio, ha perso iolpi nei playoff salutando il sogno scudetto.

Il neo manager dei Cardenales ha una vasta esperienza nella LVBP prima come giocatore e poi come manager. Come pelotero ha indossato le maglie di Leones del Caracas, Bravos de Margarite, Navegantes del Magallanes (come rinforzo nei playoff) e Caribes de Anzoategui (come rinforzo per la post-season). Mentre come manager si é accomodato sulle panchine di Bravos de Margarita (nella stagione 2015—2016 ha vinto il premio come miglior manager dell’anno).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)