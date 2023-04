Padel: Blanco e Fernández vincono la ‘Copa Fabrice Pastor 500 Caracas’   

CARACAS – Dopo una settimana piena di “bandejas”, “globos”, “smash”, “tie-break” si é concluso il 1º “Torneo del Circuito A1” di padel dove c’era in palio la “Copa Fabrice Pastor 500 Caracas”. Sul gradino piú alto del podio é salita la coppa spagnola Jacobo Blanco e Manolín Fernández (tra i favoriti ai nastri di partenza) che ha battuto nella finalissima gli argentini Facundo Silva e Gastón Zárate con il punteggio di 6 – 1 e 6 – 2.

Nel Venplay Padel Club del rione Cerro Verde si sono dati appuntamento 360 giocatori, 64 di questi stranieri. Va ricordato che questo torneo ha assegnato punti valevoli per il ranking mondiale del “Circuito A1 Padel” e per la prima volta nella storia la “Copa Fabrice Pastor” faceva tappa in Venezuela.

La passione che si sta creando attorno al padel é tale che nella finalissima erano presenti sugli spalti circa 2.500 persone. Stando alle cifre fornite dagli organizzatori, durante il torneo hanno visitato il club del Centro Commerciale Cerro Verde circa 10 mila spettatori.

“Queste cifre ci posizionano come l’evento di padel piú grande organizzato in Venezuela finora. Il fascino della Copa Fabrice Pastor ha dato quel tocco di internazionale al Venezuela. Questo ha permesso di avere nel nostro paese giocatori stranieri che sono in buone posizioni del ranking mondiale, i nostri giocatori hanno avuto la possibilitá di misurarsi con giocatori di caratura mondiale” ha spiegato Daniel Da Silva, direttore generale del “Circuito Padel Venezuela”, in un comunicato stampa.

Il tour della “Coppa Fabrice Pastor” in America Latina continuerá in Cittá del Panamá e poi volerá a San José, in Costa Rica. Cosí com’é accaduto in Venezuela verranno assegnati punti per Circuito A1 di Padel.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)