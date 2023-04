Calcio venezuelano: “Clásico Añejo”, Estudiantes-Portuguesa, match clou della 12ª giornata

CARACAS – La scorsa settimana, la Liga Futve ci ha regalato il denominato “Clásico Moderno”, Deportivo Táchira – Caracas (finito 1-1). In questo turno di campionato, i riflettori saranno puntati sul rettangolo verde del Guillermo Soto Rosa della città di Mérida per una nuova edizione del “Clásico Añejo”, l’Estudiantes ospiterà il Portuguesa.

Queste due formazioni tra Liga Futve, Copa Venezuela e Copa Libertadores si sono affrontate in 135 occasioni con un bilancio di 50 vittorie per il “Penta” e 44 per gli “Academicos”. In 44 occasioni hanno pareggiato. Se controlliamo il numero di gol l’ago della bilancia pende dalla parte del Portuguesa con 154 reti segnate, sull’altra sponda l’Estudiantes ha intonato il grido di gol in 138 occasioni.

Il fischio d’inizio nella cosiddetta “Ciudad de los Caballeros” é fissato per domenica alle 11:00 del mattino.

Oltre il “Clásico Clásico Añejo”, la 12ª giornata ci regalerà sfide interessanti come l’anticipo: Academia Puerto Cabello – Deportivo Táchira, in programma domani alle 20:45 nello stadio “La Bombonerita”. Nell’ultimo turno di campionato, i “Porteños” hanno visto frantumarsi una scia positiva di 10 gare senza subire ko nella Liga Futve (3-2 in casa del Monagas), sull’altra sponda un Táchira che ha pareggiato 1-1 con il Caracas a San Cristóbal.

Sabato, nello stadio Misael Delgado di Valencia, il Carabobo ospiterá il Deportivo La Guaira: calcio d’inizio alle 18:15.

Domenica un Caracas orfano di diversi elementi sfiderá nello stadio Olímpico l’Angostura. Per questa gara mister Leonardo González dovrá fare a meno di calciatori del calibro dell’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana (espulso mentre era in panchina nel Clásico), mentre Richard Celis, Saúl Guarirapa e Santiago Rodriguez salteranno questa sfida per somma d’ammonizioni.

La 12ª giornata si completerá con le sfide Metropolitanos – Mineros (domani alle 18:40, stadio Olímpico), Rayo Zuliano – Hermanos Colmenárez (sabato alle 16:00, stadio Pachencho Romero) e Zamora – UCV (domenica alle 18:15, stadio Agustín Tovar).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)