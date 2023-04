Por los momentos Guaidó no pedirá asilo a EEUU

CARACAS – Juan Guaidó, dirigente político venezolano que tuvo que resguardares en Miami a causa de la expulsión por parte del gobierno de Colombia y para evadir la intención del régimen de Nicolás Maduro de capturarlo, aseguró no tener intención por los momentos de pedir asilo en Estados Unidos. Señaló que su intención es reunirse con la diáspora del estado de Florida para promover las primarias de cara a una elección libre y justa.

Dijo desear regresar a Caracas de manera segura y garantizar que su familia esté segura, así como que “los presos políticos sean liberados y que cese la persecución de la dictadura… eso es lo que quiero”.

“No voy a estar tranquilo. Por los momentos, no pediré asilo político. No le vamos a regalar un rehén a la dictadura, lo que sí haré es desafiarlo una vez más. Entiendo los argumentos del Gobierno de Petro, pero parecen más las excusas del régimen de Maduro y no de un Gobierno que dice respetar los derechos humanos”, declaró desde Miami.

Hay rumores de que el gobierno venezolano quiere capturar al líder político. El riesgo a ser deportado de Colombia y entregado al régimen lo obligó a viajara a Estados Unidos.

Entre tanto, dada su entrada irregular a suelo colombiano, Migración Colombia le abrió un proceso administrativo contra, sin embargo el presidente Petro reiteró que si Guaidó hubiera pedido asilo, con mucho gusto se lo hubieran dado.

“Se le ofreció permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a Venezuela y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país”.

Guaidó aclaró que no había comprado pasaje aéreo hacia Estados Unidos y que salió caminando de Venezuela como lo hacen a diario millones de venezolanos. Dijo que salió caminando por la prohibitiva de salida que pesa en su contra por parte del gobierno y que gracias a la mediación de funcionarios norteamericanos, no se produjo su deportación a Venezuela y posterior encarcelamiento.

