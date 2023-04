Amarcord: Eddie Gaedel, il giocatore più basso nella storia della MLB

CARACAS. – Quando pensiamo ad un giocatore di baseball, ci immaginiamo un atleta alto e musculoso. Se vi dicessi che invece tra i circa 23 mila “peloteros” che hanno giocato nella Major League Baseball c’é un giocatore al disotto della media? Non vi sto parlando del venezuelano José Altuve (1,68 metri), ma del “piccoletto” Eddie Gaedel che era alto appena 1,09 metri.

Questo giocatore era nato l’8 giugno del 1925 a Chicago, negli Stati Uniti. La sua esperienza nel baseball a stelle e strisce é stata breve, anzi brevissima: un solo turno alla mazza. Il 19 agosto 1951, quando Gaedel aveva 26 anni, scese in campo la maglia dei Saint Louis Browns (attualmente sono i Baltimore Orioles) nella sfida contro i Detroit Tigers. Quel giorno le due squadre dovevano disputare un doppio gioco (nel baseball, quando un match viene sospeso si recupera al giorno dopo o quando si ritroveranno in calendario in una giornata doppia: due gare nello stesso giorno).

Il turno alla mazza di Gaedel avvenne nella parte bassa della prima ripresa ed il lanciatore avversario era Bob Cain. Quando si presentò sul diamante ci fu un silenzio totale e l’umpire Ed Hurley chiamó subito il manager dei Browns, Zack Taylor, e gli chiese una copia del contratto ed il roster attualizzato. Quando vide che tutto era a posto, riprese l’incontro.

Data la sua altezza, la denominata “strike zone” si rimpiccioliva. Grazie a questa situazione, Gaedel riuscí ad ottenere un walk e voló in prima base. Appena arrivato al primo cuscinetto fu sostituito con un pop-up corridore ed uscí dall’incontro.

Questa esperienza fu possibile grazie alla genialitá di Bill Veeck, padrone dei Saint Louis Browns che voleva sempre dare spettacolo ai suoi tifosi. Per questo motivo offrí 100 dollari (un sacco di soldi a quell’epoca) al piccolo Eddie Gaedel che allora lavorava in un circo e non sapeva cos’era il baseball (l’unico personaggio che conosceva era un certo Joe Dimaggio, copiando il suo stile di prendere la mazza nel suo giorno di gloria), e tantomeno sapeva che sarebbe passato alla storia come il giocatore piú piccolo della storia del baseball a stelle e strisce. Il numero di maglia di Gaedel era “1/8”, questo cimelio della storia della MLB si trova nel museo dei Cardinals. Gaedel é venuto a mancare il 18 giugno 1961.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)