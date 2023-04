Baseball: dopo otto mesi torna in campo l’italo-venezuelano Antonio Senzatela

CARACAS. – Un calvario lungo otto mesi, per cercare di tornare al top della forma. Questo é il tempo che ha dovuto attendere l’italo-venezuelano Antonio Senzatela (28 anni) dopo l’infortunio al crociato del ginocchio destro. Il lanciatore destro in forza ai Colorado Rockies ha iniziato la sua riabilitazione con gli Albuquerque Isotopes, formazione triplo A dei Rockies. Senzatela ha lanciato durante 3.1 inning dove ha concesso 5 hits e un punto agli avversari.

Stando a quanto riferito dai Colorado Rockies, il lanciatore di origine italiana dovrebbe salire sul monte degli Albuquerque Isotopes almeno altre due volte. Il ritorno tra gli starter dei Colorado dovrebbe avvenire nel mese di maggio.

L’ultima presenza di Antonio Senzatela sul monte dei Rockies era stata il 18 agosto 2022, giorno in cui la sua squadra affrontava i Saint Louis Cardinals nel Busch Stadium. Quel fatídico giorno cercò di prendere la palla sul monte per lanciarla verso la prima base ma il ginocchio andò in tilt e iniziò il calvario.

Senzatela é da sei stagioni nel baseball a stelle e strisce, tutte disputate con la maglia dei Colorado Rockies durante le quali ha accumulato uno score di 39 vittorie e 42 sconfitte con un’effettivitá di 4.88. Il lanciatore destro ha 143 presenze, 117 come starter, con la squadra di Colorado.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)