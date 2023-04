Lorenzo Bernardi llevó con sus cuerdas a un viaje por Italia

CARACAS – Un sentido concierto a seis cuerdas que llevó a recorrer Italia de las manos de Lorenzo Bernardi, fue presentado el pasado domingo en la Quinta Anauco de Caracas, bajo una iniciativa que desarrolla el Instituto Italiano de Cultura de Caracas (IICC), responsables de la visita al país del talentoso músico italiano.

En una locación perfecta para entonar melodía del barroco italiano y partir de Nápoles, el joven guitarrista que acumula una amplia experiencia a pesar de su corta edad, deleitó a la nutrida audiencia con la acústica natural de su instrumento en la casona colonial del siglo XVII.

Con piezas de grandes maestros, entre ellos Paganni y Enio Morricone, se paseó por distintos ritmos y tonadas hasta llegar a una melodía de venezolano Aureo Puerta Carreño, cuyas cuerdas conectaron a la audiencia con los sonidos propios de Venezuela.

La gira de Bernardi que continuará por Maracay, Valencia y Margarita, permitirá al joven acercarse a la cultura de Venezuela, país que visita por primera vez y al que agradece el cálido recibimiento, y además que espera conocer durante su estadía prevista hasta el 3 de mayo.

Lorenzo Bernardi en entrevista para La Voce d’Italia comentó que el repertorio que presentó y hace un recorrido por diversos géneros y autores clásicos de Italia, está diseñado para la gira que está realizando por Latinoamérica que comienza en Venezuela, “pues la idea es llevar a un viaje imaginario entre los siglos, diferentes regiones italianas y estilos de música clásica, para dar a conocer a Italia través de sus composiciones”.

Reveló tener buenas expectativas con esta gira y a pesar de ser su primer viaje a Venezuela, está muy contento con el recital ofrecido. “Estoy súper feliz con el concierto porque el público es increíble y me recibió con mucho cariño (…) estoy contento de ver que hay países que tiene tanto amor por la música, porque no siempre es así en todas partes. Aquí hay mucho interés por la música en gente de todas las edades y eso me encanta y asombra”.

“No todos los escenarios son fáciles de tocar, y Venezuela me intimidó un poco porque todo el mundo sabe de guitarra”, comentó.

Agregó que entre los músicos venezolanos, su referencia es el maestro Alirio Díaz, quien siempre ha sido referencial en Italia como arreglista y compositor de muchos temas, y para él “es uno de los grandes” – dijo en perfecto español el guitarrista-, quien entre su formación estudió en España durante algunos años.

El joven quien en sus tiempos libres como músico clásico, escucha rock, pop, jazz y géneros propios de su edad, comentó que le gustaría conocer a los músicos del El Sistema, pero no sabe si en esta oportunidad tendrá tiempo de visitarlos.

Finalmente, comentó que aparte de su dedicación a la música, en lo personal y profesional le gusta el tema de hacer alguna actividad de importancia social, por ello desarrolla un proyecto en Nairobi, Kenya, al que viajará en junio para trabajar con los niños y brindarles una oportunidad con la música como opción de vida, sobre todo a aquellos que tienen dificultades. “Mi objetivo es que la música no sea solo un fin, sino un medios para hacer algo importante”.

Con mucha energía, entusiasmo y agradecimiento por el gran día, Lorenzo Bernardi manifestó mucho ánimo para cumplir su apretada agenda de vistas, recitales y descubrimientos de Venezuela, su música y su gente.

Letizia Buttarello / Redacción Caracas