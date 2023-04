Spazio, fallisce l’allunaggio di una sonda privata giapponese

MADRID. – Niente da fare per l’intraprendente startup giapponese Ispace che ha tentato il primo sbarco “privato” sulla luna. L’azienda nella serata di ieri ha infatti annunciato di aver perso la comunicazione con il suo veicolo spaziale affermando che “presumibilmente” l’allunaggio sia fallito.

In una nota, Ispace ha reso noto, inoltre, di non essere stata in grado di stabilire alcuna comunicazione con il lander lunare Hakuto-R, senza equipaggio, dopo l’orario di allunaggio previsto. Si tratta di una forte delusione per la missione iniziata con un lancio dagli Stati Uniti più di quattro mesi fa.

Takeshi Hakamada, fondatore e CEO di Ispace, ha dichiarato che la centrale di controllo missione ha comunque acquisito i dati dal veicolo spaziale fino al momento dell’allunaggio “non pervenuto” e li esaminerà per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il lander, alto poco più di 2 metri e del peso di 340 kg, si trovava in orbita lunare dal mese scorso. La sua discesa e il suo allunaggio erano completamente automatizzati e avrebbe dovuto ristabilire la comunicazione non appena avesse toccato il suolo.

