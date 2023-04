Centro Italiano Venezuelano, tutto pronto per conquistare la Coppa Shamu di nuoto

CARACAS – Parlare oggi di nuoto richiede sicuramente maggiori conoscenze di un tempo, perché questo sport è divenuto in assoluto l’attività motoria più praticata e più consigliata dalla maggioranza dei medici. Secondo uno studio condotto dall’American College of Sports Medicine, il nuoto può migliorare la salute cardiovascolare, la forza muscolare, la flessibilità e la resistenza aerobica. Inoltre, l’acqua fornisce una resistenza naturale che aiuta a sviluppare la forza muscolare in modo efficace, senza il rischio di lesioni da sovraccarico.

Un’attività altamente raccomandata per i giovani atleti. Non solo offre una serie di benefici per la salute fisica, ma può anche aiutare i giovani a sviluppare le loro abilità sociali, la loro autostima e la loro sicurezza in sé stessi. Se sei un giovane che cerca un’attività fisica divertente e stimolante, il nuoto potrebbe essere proprio quello che fa per te.

Durante tre giorni, il Centro Italiano Venezolano di Caracas ospiterà la 32esima edizione della prestigiosa Coppa Shamu. All’evento si daranno battaglia nelle vasche del club di Prados del Este i migliori delfini dell’Adamp, dei Barracudas Suma Deportes, Caracas Multisport, del Parque Miranda, Centro Portugués, Club Santa Paula, El Recreo, Emilfriedman, EntreNutrias, Hebraica, Hermandad Gallegam La Trinidad, Nuestra Señora del Camino, Tiburones del Tuy e Tritones de Monagas e dei padroni di casa.

I futuri campioni del nuoto rappresenteranno il proprio club di appartenenza negli stili: libero, rana, farfalla, dorso. I bambini con un’età compresa tra i 4 ed i 15 anni cercheranno di far vibrare i presenti bracciata dopo bracciata. Ovviamente speriamo che a vincere sia l’amicizia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)