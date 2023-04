Vinotinto: quattro italo-venezuelani tra i convocati per lo stage dell’Under20

CARACAS – La Vinotinto Under 20 svolgerà uno stage nel “Centro Nacional de Alto Rendimiento” nell’Isola di Margarita. Per questo raduno Ricardo Valiño (allenatore anche dell’Under 17 che recentemente si é qualificata per il mondiale) ha convocato 36 giocatori, tra cui 4 italo-venezuelani. Tutti i giocatori chiamati all’appello da mister Valiño militano nella Liga Futve.

I calciatori di origine italiana convocati per lo stage che prende il via oggi sono: il portiere Pedro Fulco (Academia Puerto Cabello) e i difensori Ángel Battaglinis (Angostura), Pedro Mollica (Caracas) e Christian Morante (Mineros de Guayana).

Tra i nomi che spiccano c’é quello di Kevin “Tuti” Andrade, da qualche tempo uno dei perni del Deportivo La Guaira.

Questa la lista completa dei convocati del mister Ricardo Valiño:

Portieri: Pedro Fulco (Academia Puerto Cabello), Juan Vegas (Caracas), Edwin Vargas (Deportivo Táchira)

Difensori: Yeiker Rebolledo (Academia Puerto Cabello), Ángel Battaglinis (Angostura FC), Bianneider Tamayo (Caracas), Pedro Mollica (Caracas), Radames Cerrado (Deportivo Miranda), Frank Chávez (Deportivo Rayo Zuliano), Edicson Tamiche (Deportivo Táchira), Juan Chávez (Deportivo Táchira), Christian Morante (Mineros de Guayana), Yulwuis Pérez (Monagas SC), Alberto Rodríguez (UCV FC);

Centrocampisti: Luis Maestre (Academia Puerto Cabello), Carlos Roca (Angostura FC), Yoinnel Martínez (Aragua FC), César Chávez (Carabobo FC), Daniel Padilla (Caracas FC), Wilfred Correa (Caracas FC), Kervin Andrade (Deportivo La Guaira), Jesús Valbuena (Deportivo Táchira), José Ardila (Estudiantes de Mérida), Diego Reyes (Metropolitanos FC), Santiago Natera (Monagas SC), Jean Polo (UCV FC), Pablo Martínez (Zamora FC)

Attaccanti: Albaro Polo (Carabobo FC), Sebastián Castillo (Deportivo La Guaira), Damián Barreto (Deportivo Miranda), Cristian Maldonado (Deportivo Rayo Zuliano), Jesús Duarte (Deportivo Táchira), José Alarcón (Estudiantes de Mérida), Leandro Rodríguez (Monagas SC), Santiago Escorihuela (Nueva Esparta FC), Arturo Peroza (Portuguesa FC)

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)