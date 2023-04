Onu: la popolazione indiana supererà quella cinese

MADRID. – La Cina cederà presto il suo status di paese più popoloso del mondo. Entro la fine di questo mese, la popolazione indiana dovrebbe raggiungere 1.425.775.850 persone, eguagliando e poi superando la popolazione della Cina continentale. Questa previsione si basa sulle ultime stime e proiezioni delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale.

La popolazione cinese ha raggiunto la sua dimensione massima di 1,426 miliardi nel 2022 e ha iniziato a diminuire. Le proiezioni indicano che la dimensione della popolazione cinese potrebbe scendere sotto il miliardo prima della fine del secolo. Al contrario, si prevede che la popolazione indiana continuerà a crescere per diversi decenni.

La fertilità è un fattore chiave delle tendenze della popolazione: nel 1971, la Cina e l’India avevano livelli quasi identici di fertilità totale, con poco meno di sei nascite per donna nel corso della vita. La fertilità in Cina è scesa drasticamente a meno di tre nascite per donna alla fine degli anni ’70. Per l’India, ci sono voluti tre decenni e mezzo per sperimentare la stessa riduzione della fertilità che si è verificata in Cina per un periodo di sette anni durante gli anni ’70. Nel 2022, la Cina ha registrato uno dei tassi di fertilità più bassi al mondo (1,2 nascite per donna).

La popolazione mondiale invecchia

Il numero di persone anziane sta crescendo rapidamente sia in Cina che in India: Secondo il Policy Brief n. 153 del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN DESA), intitolato “L’India supera la Cina come il paese più popoloso del mondo”, tra il 2023 e il 2050 è previsto il numero di persone di età pari o superiore a 65 anni quasi raddoppiare in Cina e aumentare di oltre il doppio in India. Tuttavia, in proporzione alla popolazione totale, la crescita della popolazione anziana in India sarà molto più lenta che in Cina.

In India, si prevede che il numero di adulti in età lavorativa continuerà ad aumentare sia in numero che in proporzione alla popolazione totale fino alla metà del secolo, offrendo opportunità per una crescita economica più rapida nei prossimi decenni. Nel frattempo in Cina, le proiezioni indicano che la percentuale della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni raggiungerà il picco nei prossimi anni, chiudendo la finestra di opportunità creata dal cambiamento della distribuzione per età.

All’inizio di questa primavera, Un Desa ha pubblicato il World Social Report 2023: Leaving No One Behind In An Aging World , esaminando le sfide e le opportunità dell’invecchiamento della popolazione per i paesi nelle diverse fasi del processo. Secondo le Nazioni Unite i paesi dovrebbero proteggere e promuovere i diritti riproduttivi: politiche e programmi volti a influenzare la fertilità dovrebbero garantire il diritto umano fondamentale di tutti gli individui e le coppie di decidere liberamente e responsabilmente il numero e il momento dei propri figli e di disporre delle informazioni e dei mezzi per farlo.

(Redazione/9colonne)