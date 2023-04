eSport: la Vinotinto si qualifica per la eNations Serie 2023

CARACAS – I cosiddetti eSport, abbreviazione di Electronic Sport, sono delle competizioni elettroniche che avvengono tramite videogiochi, organizzate spesso a livello professionistico. Negli ultimi 10 anni gli eSport hanno subito un vero e proprio boom continuando a crescere senza sosta.

In Venezuela questa passione è cresciuta esponenzialmente! La passione é tale che la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha creato una nazionale di eSport. Questa Vinotinto ha partecipato alle qualificazioni per la eNations Serie 2023 ed ha portato a casa uno dei biglietti messi in palio per questa sorta di Coppa del Mondo.

La nazionale venezuelana ha sfidato in questi playoff Bolivia, Brasile, Cile, Colombia e Uruguay, mettendo in carniere tre vittorie (2-1 con la Colombia, 2-0 con l’Uruguay e 2-0 con il Chile), un pareggio (1-1 con il Brasile) e una sconfitta (2-1 con la Bolivia).

La Vinotinto eSport é allenata da Rafael Guevara ed ha in rosa José Silva, José Kazanji, Yeickens Orozco, Fabián Peñuela e Harold Cruz.

Questa qualificazione é frutto di diversi stage svolti dal mister Rafael Guevara. Adesso la eVinotinto si sta preparando per affrontare la migliori 24 nazionali nella Coppa del Mondo che si disputerà nel mese di giugno in una sede ancora da definire.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)