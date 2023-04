Calcio venezuelano: prima vittoria stagionale per l’UCV, Táchira e Caracas pareggiano 1-1

CARACAS – L’undicesima giornata della Liga Futve ci ha regalato tante emozioni: il “Clásico” tra Táchira e Caracas, la prima vittoria stagionale dell’UCV (3 – 2 contro l’Estudiantes) e la prima sconfitta in campionato dell’Academia Puerto Cabello (3 – 2 in casa del Monagas).

Nello stadio Olímpico l’UCV, che venerdì aveva annunciato l’esonero del mister Edson Castillo sostituito dall’allenatore dell’Under 15 Luis de Oliveira, supera per 3-2 l’Estudiantes de Mérida. I padroni di casa chiudono il primo tempo sul 2 – 0 grazie alle reti di Luis Blanco su calcio di rigore al 20esimo e Luis Martell (45+2’).

Nella ripresa gli académicos, grazie ai quattro cambi effettuati dal mister Alí Cañas ripartono bene ed accorciano le distante con Junior Paredes (50’). Ma la risposta “ucevista” non si é fatta attendere e al 56 Martell sigla la sua doppietta personale, l’Estudiantes accorcia nuovamente le distanze con il rigore trasformato da Jesús “la pulga” Gómez al 73’.

L’undicesima giornata ci regala un colpo di scena: la prima sconfitta nella Liga Futve dell’Academia Puerto Cabello: 3 – 2 in casa del Monagas. I “porteños” sbloccano subito la gara con Alfredo Stephens (19’), poi la rimonta dei “Guerreros del Guarapiche” grazie alle reti di Edanyiber Navas (41’) e la doppietta di Leandro Rodríguez (68’ y70’). Il Puerto Cabello trova il 3 – 2 al 90+4’, ma non basta per portare a casa un punto dalla cittá di Maturín.

L’attesissimo “clásico del Futve”, Deportivo Táchira – Caracas finisce 1 – 1: vantaggio dei “Rojos del Ávila” con Richard Celis (47’) e pareggio giallonero a due minuti dalla fine con Nelson Hernández. Nel finale sono stati espulsi i panchinari: Rubert Quijada (90+1’) e Jesús Quintero (90+1’).

Hanno completato il programma dell’undicesima giornata della Liga Futve: Angostura – Metropolitanos 3 – 2, Hermanos Colmenárez – Portuguesa 0 – 2, Mineros – Carabobo 0 – 1, Rayo Zuliano – Zamora 1 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)