Madrid, incendio in un ristorante: due morti e una dozzina di feriti

MADRID – Un tragico incidente che probabilmente si sarebbe potuto evitare. Il saldo, due morti e dieci feriti. Sei, i più gravi, sono stati ricoverati nelle unità di terapia intensiva o nei reparti ustioni dim alcuni ospedali della capitale. È accaduto nella centrica piazza “madrileña” di Manuel Becerra. “Burro Canaglia Bar & Restò” è un ristorante specializzato in gastronomia italiana anche se non proprietà di italiani, come erroneamente informato da alcuni “mass media” locali. È andato a fuoco per un banale incidente provocato da uno dei camerieri. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, questi, al “fiammeggiare” un dolce, provocava una vampata che raggiungeva il soffitto ricoperto, come anche le pareti, da elementi decorativi infiammabili. È stato questione di pochissimi minuti prima l’intero locale prendesse fuoco e si trasformasse in un inferno.

I clienti seduti nei pressi dell’ingresso sono riusciti a trarsi in salvo. Altri sono usciti dalla porta d’emergenza. I meno fortunati hanno cercato di trovare rifugio in cucina.

Alcuni dei clienti del locale, quelli che hanno riportato un principio di asfissia a causa dei gas e del fumo inalato, sono stati assistiti dai paramedici. Il resto, i casi più gravi, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini ed ora sono nelle Unità di terapia Intensiva o in quelle specializzate in ustioni.

Sul luogo sono intervenute circa 10 ambulanze della Protezione Civile (Samur) e Summa-112 (Servizio di Emergenza Medica della Provincia di Madrid), unità della Polizia Municipale e della Polizia Nazionale. Per domare il fuoco è stato necessario l’impiego di dodici unità dei Vigili del Fuoco. Il loro tempestivo intervento è stato reso possibile dalla vicinanza della Stazione dei Vigili del Fuoco dal luogo dell’incendio.

Saranno le indagini a carico della Polizia a determinare le responsabilità dei proprietari del locale.

Redazione Madrid