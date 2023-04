Calcio Venezuelano: domenica un nuovo capitolo della rivalità Táchira-Caracas

CARACAS – Il termine “clásico” é usato quando si mettono di fronte due squadre importanti di un campionato. Rivalità e antagonismo sono la conseguenza di numerose sfide tra alcune delle squadre più titolate a livello nazionale e con la maggior tradizione sportiva del paese.

Tra le rivalità più sentite nella Liga Futve troviamo tra i primissimi posti la partitissima Caracas – Deportivo Táchira: nota anche come il “Clásico del Fútbol Venezolano”. Questa sfida mette a confronto due delle tifoserie con piú tifosi in Venezuela. Le coreografie, gli sfottó e non solo. Il fascino del “Clásico” é rimasto immutato negli anni, cosí come il peso sportivo delle due squadre. Nove scudetti vinti dagli “Aurinegros” e 12 dai “Rojos del Ávila”.

Domenica, alle 16:00 (ora dei Caracas), nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal si scriverá un nuovo capitolo della rivalitá sportiva tra Deportivo Táchira e Caracas. La formazione allenata dall’italo-venezuelano Eduardo Saragó é la seconda forza del torneo e si presenterá davanti al suo pubblico con uno score di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dal canto suo, i ragazzi di Leonardo González sono terzi e hanno messo in bacheca 3 vittorie e 6 pareggi.

Da quel 14 luglio 1985, giorno in cui si sono affrontate per la prima volta nello stadio Brigido Iriarte del rione el Paraiso (vittoria per 0-1 per i gialloneri), si sono scritti 118 capitoli di questa rivalitá tra Caracas e Táchira con un bilancio di 38 vittorie per i “capitolini” e e 36 per gli “andinos”. Il segno “X” ha fatto da padrone in 43 occasioni.

L’undicesima giornata inizierá con la gara Rayo Zuliano – Zamora, in programma alle 17:00 nello stadio Pachencho Romero di Maracaibo.

Il turno di campionato continuerá domani con UCV – Estudiantes de Mérida (alle 16:00, stadio Olímpico), Mineros de Guayana – Carabobo (alle 18:15, stadio Cachamay) e Hermanos Colmenárez – Portuguesa (alle 20:30, stadio Agustín Tovar).

La giornata si completerá domenica con Angostura – Metropolitanos (alle 18:15, stadio Ricardo Tulio Maya) e Monagas – Academia Puerto Cabello (alle 10:30, stadio Monumental).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)