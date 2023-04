Sudamericano U17: la Vinotinto batte il Paraguay e vola al Mondiale

CARACAS – Missione compiuta per la Vinotinto Under 17! La nazionale venezuelana batte 2-0 il Paraguay nella quarta giornata dell’Esagonale finale del torneo giovanile che si sta disputando in Ecuador. Le reti della nazionale venezuelana sono state griffate da David Martínez (70’) e Mayken González (85’).

La gara tra “creoli” e “guaraníes” é stata molto combattuta e si é sbloccata nei minuti finali. L’1 – 0 della Vinotinto nasce al 70esimo da un contropiede sulla fascia sinistra che David Martínez sfrutta al meglio. A cinque minuti dal termine, arriva il 2 – 0 definitivo grazie al guizzo vincente di Mayken González.

Il Venezuela tornerá in campo domenica, quando affronterá nell’ultima gara dell’Esagonale i padroni di casa dell’Ecuador.

Dopo la giornata di oggi, la zona Conmebol ha designato già i suoi quattro rappresentanti per il mondiale di categoria: Argentina, Brasile, Ecuador e Venezuela. Oltre alle rappresentanti del Sudamerica hanno il posto garantito per la kermesse iridata Canada, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Panamá e Stati Uniti.

Per la Vinotinto questa sará la sua seconda presenza in un mondiale under 17 dopo quella del 2013 che andó in scena negli Emirati Arabi. Quella Vinotinto, allenata da Rafael Dudamel, perse le tre gare disputate nella kermesse iridata: 2 – 1 con la Tunisia, 3 – 1 con il Giappone e 0 – 4 con la Russia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)