Coppe: Giornata nera per le squadre venezuelane

CARACAS – Si chiude con numeri negativi la seconda giornata delle coppe internazionali per le formazioni della Liga Futve che tornano con 4 sconfitte.

Sconfitta di misura (1-0) per Metropolitanos contro l’Internacional di Porto Alegre. Per la seconda giornata di fila, i campioni in carica della Primera División venezuelana perdono una gara nei minuti di recupero: Alexandre Zurawski ha battuto l’italo-venezuelano Giancarlo Schiavone al 90+1’.

La situazione nel girone B della Libertadores vede al comando il Nacional con 6 punti, segue Internacional con 4, Medellín con 1 e Metropolitanos con 0.

Dal canto suo, il Monagas viene superato dal Colo-Colo con un gol su calcio di rigore trasformato da Carlos Núñez (45+6’).

Nel gruppo F della Libertadores in vetta alla classifica ci sono Colo-Colo e Boca Juniors con 4 punti, alle loro spalle la coppia Deportivo Pereira – Monagas a quota 1.

Nella Coppa Sudamericana l’Accademia Puerto Cabello, capolista della Liga Futve, é stata battuta per 2-0 dal San Paolo in una gara dove la grande protagonista é stata la pioggia. Per il “Tricolor paulista” hanno scritto il proprio nome nel tabellone luminoso del Morumbi: Marcos Paulo (86’) e Michel Araujo (88’). I “porteños” hanno resistito agli arrembaggi della formazione brasiliana per trequarti della gara e in alcune occasioni hanno anche tentato anche di portarsi in attacco. Ma nel finale il San Paolo ha sbloccato il risultato con Marcos Paulo su assist di Calleri, poi in un contropiede perfetto il Tricolor del Morumbi ha raddoppiato con Michael Araújo che ha trafitto Luis Romero.

In Coppa Sudamericana sconfitta anche per l’Estudiantes de Mérida: 1 – 0 in casa del Palestino. Per gli “Árabes” é andato a segno Misael Dávila (53’). Le due squadre hanno chiuso la gara in 10 uomini: Junior Paredes é stato espulso (82’) tra gli “Académicos” ed Agustín Farías (90+4’).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)