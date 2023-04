Ucraina, Stoltenberg a Kiev: “Il vostro posto è nella Nato”

MADRID. – “Il posto legittimo dell’Ucraina è nella Nato”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg oggi durante la sua prima visita a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. Stoltenberg ha affermato di aver discusso di una “iniziativa di supporto pluriennale” con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aiuterebbe l’Ucraina a passare dalle attrezzature e dalle dottrine dell’era sovietica agli “standard Nato”.

Ciò “assicurerebbe la piena interoperabilità con l’alleanza”, ha aggiunto. Il capo dell’Alleanza ha dichiarato che dallo scorso febbraio sono stati “forniti più di 150 miliardi di euro di sostegno, inclusi 65 miliardi di euro di aiuti militari”. “Gli alleati stanno ora consegnando più jet, carri armati e veicoli corazzati”, ha detto inoltre. “La Nato starà con l’Ucraina oggi, domani e per tutto il tempo necessario”.

L’adesione di Kiev alla Nato

“Questa visita del Segretario Generale – ha detto dal canto suo Zelensky – è la prima dall’inizio della guerra. Consideriamo questo come un segno che l’alleanza è pronta per iniziare un nuovo capitolo nelle sue relazioni con l’Ucraina e per giungere a nuove decisioni in tal senso”.

Zelensky ha aggiunto che non vi è “alcuna barriera oggettiva” alle decisioni politiche sull’adesione dell’Ucraina nell’alleanza Nato, dopo che l’adesione della Finlandia ha riacceso le richieste di adesione da parte di Kiev. “È impossibile immaginare la sicurezza nello spazio del Nord Atlantico senza di noi”, ha detto il presidente, sottolineando che il suo paese “ha bisogno di qualcosa di più del tipo di relazione con la Nato che abbiamo adesso”.

(Redazione/9colonne)