La Giornata mondiale del libro nel nostro Istituto di Cultura

MADRID- Con una biblioteca rinnovata e resa ancora più accogliente, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid si appresta a celebrare il prossimo 21 aprile la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore con eventi per piccoli e grandi.

Un’occasione meravigliosa per inaugurare uno spazio che sarà un punto d’incontro per tutti coloro che amano la cultura e lingua italiane e la lettura in generale. Ci troveremo numerosissimi volumi di arte, architettura e letteratura insieme alle ultime novità editoriali in un ambiente propizio per la ricerca e lo studio, con collegamento wifi.

I libri sono il miglior veicolo per la convivenza dei popoli, per abbattere le diversità, per costruire la pace. L’UNESCO ha dedicato alla lettura e agli autori il 23 aprile giorno in cui, nel 1616, sono morti tre grandi della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega.

Nel nostro Istituto di Cultura il 21 aprile sarà dedicato alla festa del libro e della lettura con uno spettacolo per bambini dai 5 anni e ragazzi di tutte le età (ma non solo) alle 18:00 dal titolo Rodar y Rodari – Storie che gli adulti non comprendono, raccontate da Simone Negrin.

Alle 19:00, per un pubblico adulto, è prevista la lettura teatrale dei testi di Italo Calvino con l’attrice Claudia Ferranti.

L’ingresso è libero con richiesta di prenotazione fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni scrivere a: biblioteca.iicmadrid@esteri.it

Coloro che parteciperanno alla sua inaugurazione riceveranno in omaggio l’iscrizione gratuita per usufruire dei servizi della Biblioteca!

Redazione Madrid