La Jornada Política – Barómetro CIS, Sumar irrumpe en la arena electoral

MADRID – Sin novedades, o casi. El Psoe, al igual que el mes pasado, sigue encabezando el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo hace con una estimación de voto del 30,4 por ciento. Lo sigue, como fiel escudero, el Partido Popular con el 26,1 por ciento. Detrás, muy detrás, Vox, con el 11,1 por ciento de estimación de voto, encabeza el tropel de partidos que aspiran cruzar la meta en el tercer lugar. Hasta aquí nada realmente relevante que señalar. La novedad destacada se aprecian al analizar cuál partido disputa el tercer lugar a los radicales de derecha.

Sumar, después del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz, irrumpe con fuerza en la arena político-electoral. Y las empresas relacionadas con los sondeos en España han comenzado a interesarse en su evolución. El Cis no es la excepción. La creatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la cual reúne por el momento Izquierda Unida, En Comú, Más País, Cha, Equo, obtendría el 10,6 por ciento de los votos. Dejaría atrás Podemos, que conseguiría el 6,7 por ciento. Sumar y Podemos, por lo tanto, alcanzarían juntos el 17,3 por ciento. Es la simple suma aritmética. Mas, la política no funciona así. No se pueden subestimar las emociones. El efecto psicológico de la unidad a la izquierda de la izquierda podría actuar como un resorte, despertar entusiasmos y disparar el resultado.

Sumar y Podemos aún no han encontrado la fórmula que les permita convivir en un mismo contenedor. Y, por lo tanto, presentarse unidos en las generales. Por ahora, Vox puede seguir soñando y disfrutar del oxígeno que aparentemente recibió de la moción de censura. En política nada es imposible, nada es inmutable. No hay diferencias insalvables, como las que parecen dividir Podemos y Sumar.

Respecto de los demás partidos, Ciudadanos agoniza. De acuerdo con el Cis no alcanzaría el 3 por ciento. Pareciera condenado a desaparecer del Congreso de los Diputados y, tal vez, de la política nacional.

El Cis, en su barómetro del mes de abril, también valora a los políticos. Una vez más, Yolanda Díaz es la líder mejor evaluada con su 4,87. La siguen Pedro Sánchez, que con su 4,43 se mantiene estable, y Alberto Núñez Feijóo (4,03). El premio al peor valorado lo gana Santiago Abascal de Vox, con un 2,73.

Doñana, el espacio natural protegido en la provincia andaluz, se ha vuelto sin querer el centro del debate político. Su equilibrio ecológico precario está en peligro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partito Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidido en Huelva mientras en el Congreso de los Diputados se decidía el futuro de la reforma de la Ley sobre el sí es sí.

Desde el parque protegido, Sánchez, y un acto político en Huelva, Núñez Feijóo, han cruzado acusaciones. El primero ha manifestado preocupación por el medioambiente, recalcado su compromiso con el parque e invitado al Partido Popular a “volver a la legalidad”. Núñez Feijóo, por su parte, pidió “no manosear” el parque nacional y subrayó que este se “defiende ejecutando las obras de infraestructuras” prometidas.

La aprobación de la reforma de la Ley sobre el sí es sí dejó la coalición de gobierno hecha trizas. Ahora toca recomponerla. Psoe y Podemos aseguran que, a pesar de todo, la coalición terminará la legislatura. La procesión va por dentro. Lo confirman las caras de los diputados de la coalición de gobierno y la soledad de las ministras Montero y Belarra, arropadas por la vicepresidenta Díaz.

