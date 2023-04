La salma di José Antonio Primo de Rivera sarà esumata lunedì dalla Valle dei Caduti

MADRID — Dopo Franco, è la volta di Primo de Rivera. La salma del fondatore della Falange Española sarà esumata lunedì 24 aprile dalla Valle dei Caduti, per essere risepolta in un luogo più appartato, probabilmente a Madrid. La notizia è stata confermata direttamente dal ministro della Presidenza, Félix Bolaños. “È un passo in più nel ridare significato alla valle”, ha detto in dichiarazioni a giornalisti, ricordando poi che, in base alla nuova legge sulla “memoria democratica”, entrata in vigore l’anno scorso, “nessuno” può “occupare un luogo preminente nella valle”.

Figlio del dittatore Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera diede vita nel 1933 alla Falange come movimento ispirato al fascismo italiano. Dopo esser stato condannato a morte poco dopo l’inizio della Guerra Civile, divenne un’icona del franchismo.

Una volta costruito il complesso monumentale della Valle dei Caduti, voluta dal dittatore Francisco Franco, i resti del militare e politico vennero lì sepolti. Per lunghi anni sono rimasti all’interno della basilica della valle, vicino alla tomba di Franco stesso, i cui resti sono stati esumati nel 2019 su decisione del primo governo di Pedro Sánchez.

Nella legislatura in corso, è arrivata poi la nuova legge, che stabilisce tra altre cose il divieto di esaltazione di simboli della dittatura, così come il cambio del nome della Valle dei Caduti, ora Valle di Cuelgamuros: un luogo “la cui ridefinizione sarà finalizzata a far conoscere, attraverso piani e meccanismi di ricerca e divulgazione, le circostanze della sua costruzione, il periodo storico in cui è inserito e il suo significato, al fine di rafforzare i valori costituzionali e democratici”.

Come ricorda El País, le spoglie di questo militare e politico erano rimaste sepolte in altri due luoghi (Alicante e El Escorial) prima del 1959. Quella di riesumare i suoi resti era stata una decisione di suoi parenti. Il trasferimento della salma avverrà precisamente nel 120 anniversario dalla sua nascita.

